Diputados instan al Gobierno a declarar como terroristas a los mareros

Diputados de distintas bancadas consideran que el Ejecutivo debe actuar más severamente contra las maras.

Con el voto favorable de 90 diputados, el Congreso emitió un punto resolutivo, en el cual se exhorta al Gobierno a tomar acciones contra los mareros y declararlos como terroristas.

La propuesta fue planteada por Nadia de León, del bloque Nosotros, y respaldada por integrantes de la mayoría de facciones, aunque el tema generó discusiones.

El punto resolutivo es un texto que no es vinculante, por lo cual el Ejecutivo no está obligado a atenderlo. No obstante, diputados de bancadas como Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos y Valor hicieron ver la importancia de que se refuercen el combate contra tales estructuras.

En ese marco, incluyeron un llamado para que se ordene a los ministerios de Gobernación y Defensa Nacional para que implementen las medidas correspondientes, en el marco de sus funciones.

Además, que se instruya "al Ministerio de Relaciones Exteriores para que fortalezca los mecanismos de cooperación internacional con los Estados Unidos de América y con los países de la región, a fin de coordinar acciones conjuntas de inteligencia y seguridad destinadas a combatir de manera integral a estas estructuras terroristas".

Fragmento del punto resolutivo aprobado por el Congreso.

EE. UU. actúa contra el Barrio 18

La emisión del punto resolutivo se dio el mismo día en que el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró como terrorista a la pandilla del Barrio 18, elevándola a una categoría criminal que ya poseía la Mara Salvatrucha.

Tal decisión fue aplaudida por varios diputados guatemaltecos, principalmente por quienes impulsan la iniciativa 5692, que precisamente busca que los mareros sean catalogados como terroristas en el país.

Elmer Palencia, de Valor, y Ronald Portillo, de Vamos, figuran entre quienes promueven el proyecto, pero, hasta el momento, no cuentan con el respaldo necesario para la aprobación. Así quedó en evidencia en la sesión plenaria de este martes 23 de septiembre, cuando se intentó retomar el tema.

Ambos legisladores consideran que con la declaratoria hecha por EE. UU. se "crean el ambiente adecuado" para volver a buscar acuerdos y "sancionar a las maras con el rigor que corresponde".