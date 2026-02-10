Director de la PMT de San Miguel Petapa es atacado a balazos

El director de la PMT de San Miguel Petapa, Antonio Martínez, fue atacado en cercanías de su residencia.
Antonio Andrés Martínez Dardón, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa, sufrió un ataque armado la noche de este lunes 9 de febrero.
El hecho de violencia se registró en el sector 8 de Villa Hermosa 1, en la zona 7 de San Miguel Petapa, cuando Martínez Dardón se conducía en un picop.
Bomberos Municipales Departamentales lo asistieron y le brindaron atención prehospitalaria. En estado delicado fue trasladado a la emergencia del Hospital de Villa Nueva, según indicaron los socorristas.
Aún se desconoce el motivo del ataque, por lo que las autoridades correspondientes se encargarán de investigar lo sucedido.