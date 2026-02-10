Retiran cámaras de vigilancia instaladas presuntamente por pandilleros, en zona 18

-

Las cámaras de vigilancia no estaban autorizadas y podrían haber estado administradas por organizaciones criminales.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el retiro de cámaras de vigilancia clandestinas que se encontraban en la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

En la operación participaron agentes de la DEIC, Diprona, Didae, de la PNC, y soldados del Ejército de Guatemala.

Las cámaras de vigilancia no autorizadas fueron retiradas por las autoridades. (Foto: PNC)

Estas cámaras no estaban autorizadas en estos sectores, por lo que se procedió con el retiro, esto con la finalidad que organizaciones criminales no sean alertadas cuando las autoridades hacen sus patrullajes, indicaron las autoridades.

mientras que los patrullajes a pie y operatividad en esa zona no se detiene con el fin de seguir neutralizando a mareros.



Es el momento en que el vecino puede alertar a la PNC por medio de una llamada; las calles son nuestras, no son territorio de delincuentes. pic.twitter.com/Z3Gl334ddM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 9, 2026

Administradas por el Barrio 18

El pasado 24 de enero también fueron localizadas cámaras clandestinas en el bulevar San Rafael, colonia Alamedas III y colonia El Limón, en la zona 18.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, esas cámaras eran administradas por integrantes del grupo terrorista Barrio 18.

Se presume que los integrantes del grupo criminal las utilizaban para vigilar a las autoridades y víctimas, para planificar sus acciones.