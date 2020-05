Director de PNC confirma que tuvo contacto con paciente de Covid

El director general de la Policía Nacional CIvil (PNC), Ervin Mayén, confirmó que este lunes tuvo contacto directo con un agente de la institución que horas más tarde le confirmó que está contagiado de Covid-19.

Sin embargo, Mayén no está en aislamiento ni se ha sometido a la prueba de coronavirus y este martes acudió al Congreso a reunirse con diputados de la bancada Todos.

"No los quiero asustar, pero yo me debía haber hecho el hisopado ayer porque anduve en Jalapa con el jefe de comisaría, toda la mañana pasamos juntos, cenamos juntos y en la noche me avisó que está infectado", le dijo Mayén a los legisladores.

"Ahorita mismo no sé si estoy infectado", remarcó el director de la PNC.

Luego de lo dicho por el director de la PNC, el diputado Boris España se quitó la mascarilla y aseguró: "si nos toca infectarnos por la población, no importa qué pase".

El director de la PNC pidió que el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) efectúen más pruebas de Covid-19 dentro de la PNC.

Hasta el momento, 170 agentes de la PNC se encuentran infectados y bajo el cuidado del personal del IGSS.