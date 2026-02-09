Discord introducirá el reconocimiento facial por seguridad de los menores

-

Las actualizaciones introducirán una configuración de seguridad predeterminada más robusta y límites más claros para las experiencias con restricción de edad.

La plataforma de mensajería Discord anunció este lunes que implementará funciones de seguridad mejoradas para sus usuarios adolescentes en todo el mundo, incluido el reconocimiento facial, con lo que se suma a las compañías de redes sociales que introducen nuevos sistemas de verificación de edad.

Las medidas, que entrarán en funcionamiento a inicios de marzo, harán que la configuración adecuada para adolescentes sea la opción predeterminada para todos los usuarios. Los adultos deberán verificar su edad para flexibilizar protecciones como los filtros de contenido y las prohibiciones de mensajería directa, informó la empresa.

Esta plataforma, con sede en San Francisco y muy popular entre los amantes de los videojuegos, usará una tecnología de estimación de edad por reconocimiento facial y verificación de identidad a través de proveedores externos para determinar la edad de los usuarios.

La compañía informó que estos nuevos protocolos incluyen protecciones de privacidad, al afirmar que los videos para la estimación de edad nunca saldrán de los dispositivos de los usuarios y que los documentos de identidad que sean enviados se eliminarán rápidamente.

El motivo de las actualizaciones de seguridad en Discord es para crear experiencias más seguras, agradables y apropiadas para la edad de los adolescentes en todo el mundo. (Foto ilustrativa: istock)

El anuncio ocurre cuando otras redes sociales están sometidas a un intenso escrutinio por la seguridad de los menores y luego de que Australia aprobara una restricción de uso de redes para menores de 16 años, medida que ahora se está replicando en otros países.

"A finales del año pasado, lanzamos la garantía de edad y experiencias predeterminadas para adolescentes en el Reino Unido y Australia. En el Reino Unido, estas actualizaciones nos ayudaron a cumplir con los nuevos requisitos regulatorios para los servicios en línea", indicó la plataforma.

*Con información de AFP