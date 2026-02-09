¡Atención! Emetra alerta por nueva forma de estafa a través de mensajes de texto

-

Las autoridades han reportado que los enlaces recibidos por los usuarios son falsos y que pueden afectar sus datos o su privacidad.

Las autoridades de tránsito informaron este lunes 9 de febrero sobre mensajes de texto que han recibido algunos usuarios, en los que estafadores se hacen pasar por Emetra para notificarles de supuestas multas o sanciones pendientes de pago.

En dicha notificación les avisan a los usuarios que tienen que ingresar a un link para consultar los detalles de la operación, pero esa conexión digital es falsa, maliciosa, malintencionada, y que se viene a sumar a otro tipo de acciones digitales, donde engañan y afectan los datos, el saldo e incluso la privacidad de los usuarios, indicaron las autoridades.

Por lo tanto, hacen el llamado a no caer en este tipo de engaño o estafa, para no ser víctimas de los malhechores cibernéticos.

Además, Emetra no envía mensajes de texto, correos ni enlaces solicitando el pago inmediato de multas de tránsito ni pidiendo responder con letras o ingresar a links externos, señaló Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Las notificaciones que no son de PMT o Emetra, es a usuarios de varios departamentos, se han reportado de Izabal, Totonicapán, Huehuetenango y Escuintla, según los reportes recibidos por las autoridades.

Este tipo de mensajes de texto son estafas aseguraron las autoridades. (Foto: Amílcar Montejo)

Recomendaciones

Si ha recibido este tipo de mensajes de texto o notificación en sus dispositivos electrónicos, se recomienda lo siguiente:

No haga clic en enlaces sospechosos.

No responda mensajes de origen desconocido.

No comparta datos personales ni bancarios.

Los trámites y consultas oficiales de multas solo se realizan por los canales institucionales de la Municipalidad de Guatemala.