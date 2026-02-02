Premios Grammy: Bad Bunny ganó el premio por Mejor Álbum de Música Urbana

-

El cantante sorprendió con las declaraciones en su discurso tras ganarse un Grammy

Los reconocidos premios Grammy fueron celebrados la noche de este domingo 01 de febrero en Los Angeles, Estados Unidos. Tras algunas presentaciones y nominaciones se anunció que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ganó el premio por Mejor Álbum de Música Urbana por su álbum Debí Tirar Más Fotos.

El cantante acto seguido de subir al escenario expresó "Antes de agradecer a Dios, quiero decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, somos humanos.", todo esto en medio de las acciones que está realizando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos.

Tras su discurso otros cantantes reconocidos del género se pusieron de pie y aplaudieron.

El puertorriqueño suma con este último premio, cinco grammys en total. (Foto: AFP)

Además, expresó palabras a sus fans en el acto de premiación "Quiero decirles a todos que sé que es difícil no odiar en estos días, y a veces pienso que nos contaminamos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, debemos ser diferentes; si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y así es como se hace: con amor. No lo olviden, por favor. Gracias".

Marcello Hernández y Karol G fueron los encargados de entregar el premio al cantante de reggaetón.