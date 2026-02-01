Momoa describe en podcast su experiencia en Guatemala y habla de la familia Arjona

Theo Von invitó a su podcast al actor estadounidense Jason Momoa, quien le describió cómo había sido su experiencia en Guatemala.
El comediante polaco - nicaragüense Theo Von, invitó a la edición 636 de su podcast This past weekend a Jason Momoa, el actor, director y guionista oriundo de Hawai, quien recientemente visitó Guatemala.
Durante la entrevista, Von le consultó al actor sobre algún lugar en donde se haya sentido especial, a lo que Momoa inició el relato de su experiencia en este país.
Tras varias bromas sobre el origen étnico de cada uno (el padre de Von es nicaragüense), Jason procedió a presentarle al entrevistador quién es el padre de su novia, Adria Arjona, le explica que es músico y que ha llenado en dos ocasiones el Times Square, en referencia a Ricardo Arjona.
También describió que visitó a la familia de su novia y afirmó que pudo sentir que lo amaron, que incluso pudo sentir la aprobación de sus tías y que se ganó a los sobrinos.
Acá puedes ver el clip del programa:
Si quieres ver el capítulo completo, acá te lo dejamos: