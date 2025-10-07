Disfruta de estos conciertos en Octubre de 2025

-

Estos son los conciertos que no querrás perderte este octubre 2025.

El último trimestre del año está cargado con grandes espectáculos que quedarán grabados en el corazón de los guatemaltecos.

Los artistas internacionales desean consentir a su público con su arte, para hacer de sus shows una verdadera fiesta.

Fonseca

El colombiano trae al país su "Tropicalia Tour" con el que promociona su álbum homónimo. Fusiona el vallenato y la cumbia, con el pop y la música latina contemporánea, ganando el cariño de los guatemaltecos. "Canto a la vida", "La sicóloga" y "Si tu me quieres" son algunos de los temas parte del show.

Fonseca se presentará el 9 de octubre en Fórum Majadas, a partir de las 08:00 p. m. Las entradas están disponibles en Eticket aquí.

Los precios son:

Amex: Q1,270.00

Black: Q1,000.00

VIP: Q780.00

Danny Ocean

El venezolano Danny Ocean está de gira este 2025 por Latinoamérica, esta es la segunda presentación en el país tras su éxito en abril. "Me Rehúso"y "Priti. Priti", son algunas de las más coreadas

El famoseo estará el jueves 9 de octubre de 2025 en "Explanada 5" a las 08:00 p. m.

Compra tus boletos en Ticketasa aquí.

Mesas Amex: Q1,090.00 + Q225.00 (service fee)

Mesas Black: Q890.00 + Q175.00 (service fee)

Mesas Platinum: Q690.00 + Q150.00 (service fee)

VIP de Pie: Q490.00 + Q100.00 (service fee)

Bandalos Chinos

La banda promete una noche cargada de energía, baile, reflexión y nostalgia, presentando lo mejor de su discografía, incluyendo temas de su más reciente producción y éxitos que los han llevado a conquistar escenarios en todo el continente.

El espectáculo está programado para el próximo 10 de octubre en el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 a partir de las 8:00 p.m.

Boletos

Las entradas están a la venta en Tickt Live, ingresa aquí.

Precios:

Platea Q.590

General Q.490

*Aplica cargo por servicio Q.35 por boleto

Carin León

"Según quién", "Te lo agradezco" y "Primera cita" son algunos de los temas que te traerán muchos sentimientos en este imperdible show.

El famoso ha llevado las tradicionales canciones que se transmiten de generación en generación, a temas nuevos que fusionan diversos estilos mexicanos y urbanos.

La cita es el 25 de octubre a partir de las 08:00 p. m. en "Explanada 5". Adquiere tus entradas en Eticket.

Mesas Amex: Q1,820.00

Mesas Black: Q1,410.00

Mesas VIP: Q1,015.00

Gradas: Q624.00

Ela Taubert

La cantante y compositora de Pop Latino obtuvo el premio a mejor artista nuevo en los Premios Grammy Latinos y ahora vsita a sus fans guatemaltecos con su tour "Preguntas a las 11:11".

La colombiana trae sus letras llenas de autoreflexión con un sentimiento único. La cita es el 30 de octubre a partir de las 8:00 p. m., en Fórum Majadas.

Entradas

Están a la página web de Eticket.

Amex y Amex vista limitada: Q790.00

Black y Black vista limitada: Q690.00

VIP y VIP vista limitada: Q575.00

Rata blanca

"Mujer amante", "La leyenda del hada y el mago", y "Aún estás en mis sueños", son algunos de los temas que podrás disfrutar en la gira "Magos, espadas y rosas", para celebrar el aniversario del disco homónimo. Su heavy metal y hard rock es uno de los más influyentes del género.

El evento se realizará el 30 de octubre, en el Parque de la Industria, a partir de las 08:00 p. m.

Venta de entradas

Puedes obtenerlas en Tickt Live.

Los precios son:

VIP: Q650.

General Q450.