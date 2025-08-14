Turismo502: El soñado paseo por aguas del río Azul en Jacaltenango

Uno de los sitios atractivos situado en el corazón de la región Huista es el río Azul, el cual encanta con su belleza natural que rodea al afluente y constituye además un recurso turístico.
Nace entre las montañas de Concepción, recorre el municipio y se interna en Jacaltenango, para luego unirse a los ríos Catarina y Nentón en el extremo noroeste del departamento, lugares que son visitados por pobladores locales y el turismo nacional que empieza a interesarle.
El atractivo principal es la tonalidad de sus aguas de un intenso color cielo, a causa del suelo arcilloso en el que recorre, además de la vegetación natural que lo rodea, donde existen lugares adecuados para disfrutar de sus refrescantes corrientes, consideradas aptas para nadar.
En los alrededores, los visitantes también podrán apreciar los variados campos de cultivos, principalmente de maíz y otros productos agrícolas, y disfrutar de su tradicional clima caluroso, siendo un sitio preferido para vacacionistas de la región y de otras regiones del departamento.
Según el Sistema de Información Turística, el afluente posee un área de captación de 782 km cuadrados, su hidrografía inicia en el extremo occidental de Los Cuchumatanes, en sus subcuencas está el 75 por ciento de nacimientos de agua, que son aprovechados por necesidades de los pobladores.
En detalle
- El año pasado, deportistas extranjeros practicaron rafting en sus aguas, con un tipo especial de balsas, esta disciplina es conocida como un deporte extremo.
- La distancia de la capital a Huehuetenango es de 260 kilómetros y de Huehuetenango a Jacaltenango 120, en total suma 380 km el recorrido.
- Es uno de los ríos más cristalinos del país, con paisajes naturales, que hacen de la visita una de las más inolvidables.
- Recorre los municipios de Concepción Huista, Jacaltenango y otros de la región Huista en Huehuetenango.