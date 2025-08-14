Turismo502: El soñado paseo por aguas del río Azul en Jacaltenango

-

Uno de los sitios atractivos situado en el corazón de la región Huista es el río Azul, el cual encanta con su belleza natural que rodea al afluente y constituye además un recurso turístico.

Nace entre las montañas de Concepción, recorre el municipio y se interna en Jacaltenango, para luego unirse a los ríos Catarina y Nentón en el extremo noroeste del departamento, lugares que son visitados por pobladores locales y el turismo nacional que empieza a interesarle.

El atractivo principal es la tonalidad de sus aguas de un intenso color cielo, a causa del suelo arcilloso en el que recorre, además de la vegetación natural que lo rodea, donde existen lugares adecuados para disfrutar de sus refrescantes corrientes, consideradas aptas para nadar.

El río Azul en la región de los Huista se ha constituido en un sitio turístico más en el departamento huehueteco. (Foto: José Gómez/Colaborador)

En los alrededores, los visitantes también podrán apreciar los variados campos de cultivos, principalmente de maíz y otros productos agrícolas, y disfrutar de su tradicional clima caluroso, siendo un sitio preferido para vacacionistas de la región y de otras regiones del departamento.

Autoridades locales y comunitarias invitan a la población a visitar el río Azul y ayudar en su protección. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Según el Sistema de Información Turística, el afluente posee un área de captación de 782 km cuadrados, su hidrografía inicia en el extremo occidental de Los Cuchumatanes, en sus subcuencas está el 75 por ciento de nacimientos de agua, que son aprovechados por necesidades de los pobladores.

Este río es uno de los afluentes más cristalinos en el territorio guatemalteco. (Foto: José Gómez/Colaborador)

En detalle