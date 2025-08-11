Ram Tzul: cascadas y bosque de bambú en Baja Verapaz

-

En la Cumbre del Carpintero, en Purulhá, Baja Verapaz, existe un santuario natural donde el bosque, el agua y la tranquilidad se unen para regalar una experiencia única

Se trata de Ram Tzul, una reserva ecológica ubicada en el km 158 de la ruta a Cobán, ideal para quienes buscan desconectarse del bullicio y sumergirse en un entorno vivo.

El lugar resguarda más de 100 hectáreas de bosque nuboso, entre las cuales destaca un bosque de bambú que envuelve al visitante con su atmósfera mágica. Las cañas, altísimas y verdes, forman un paisaje poco común en el país, perfecto para paseos contemplativos.

El bosque de bambú es uno de sus grandes atractivos. (ExploraGuate.gt)

El senderismo es parte esencial de la experiencia. Tras un descenso de aproximadamente 500 metros, se llega a la cascada Rubel Chaim, una caída de agua de unos 60 metros que desemboca en una poza cristalina. El camino exige esfuerzo, pero la recompensa es refrescante, pues podrás disfrutar de sus aguas cristalinas.

El sitio ofrece cabañas para extender la visita. (Yo Soy Chapín)

Ram Tzul cuenta con cabañas ecológicas para extender la visita, pozas naturales y senderos que permiten explorar el entorno sin alterar su equilibrio. Además, encontrarás hamacas para relajarte y disfrutar los paisajes.

Aquí, entre orquídeas, helechos y aves, cada paso es un encuentro con lo esencial. Es un destino que une aventura, descanso y conexión con la naturaleza.