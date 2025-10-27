Desde la semilla hasta tu taza: La experiencia completa del café en Comalapa.

-

El tercer Festival del Café de San Juan Comalapa será este 29 de noviembre y busca impulsar a productores y el comercio

El próximo 29 de noviembre, el Jardín Tzan Jay, ubicado a la entrada del municipio, será el escenario de la tercera edición del Festival del Café de San Juan Comalapa, un evento que reunirá a pequeños productores cafetaleros con el objetivo de resaltar su talento, esfuerzo y promover el emprendimiento local.

El festival contará con actividades para todos los gustos, como degustaciones de los diferentes tipos de café producidos en la región, charlas educativas sobre técnicas de cultivo, talleres de tostado y métodos de preparación.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir café directamente de los productores, eliminando intermediarios.

El evento ofrecerá degustaciones, talleres y charlas sobre el arte de producir y disfrutar el café. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Según Josías Colaj, uno de los organizadores, este espacio trasciende lo comercial. "El festival representa no solo una plataforma de promoción, sino también un espacio educativo sobre la riqueza del café guatemalteco, las prácticas sostenibles y los retos que enfrentan los pequeños caficultores de San Juan Comalapa", comentó.

Por su parte, Josué Gabriel, también organizador, señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad.

"En un contexto de precios fluctuantes, dificultades de acceso a mercados y condiciones climáticas adversas, este festival fortalece el comercio justo y dinamiza las economías locales, integrando también a artesanos y otros emprendedores", destacó.

El Jardín Tzan Jay será el punto de encuentro para celebrar el talento y la dedicación de los pequeños productores de café. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

La entrada será gratuita, con la intención de abrir las puertas tanto a los habitantes de Comalapa como a visitantes de otras regiones, brindándoles la oportunidad de conocer de primera mano la dedicación y calidad del café que se produce en esta localidad.

El Tercer Festival del Café de San Juan Comalapa se perfila como mucho más que una celebración: un encuentro vital que busca sembrar las semillas de un futuro más próspero y sostenible para los productores locales.