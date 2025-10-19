Tradición y sabor en el Festival del Níspero en La Antigua

-

El Festival del Níspero celebra 100 años del fruto en San Juan del Obispo, con cultura, gastronomía y productos artesanales.

La decimotercera edición del Festival del Níspero en San Juan del Obispo, La Antigua Guatemala, espera recibir alrededor de 25 mil visitantes los próximos 8 y 9 de noviembre.

Este evento se ha consolidado como una celebración emblemática que rinde homenaje a uno de los frutos más exóticos y apreciados de la región, además de ser una importante fuente de sustento económico para la comunidad local.





Se espera la presencia de miles de visitantes en las actividades programadas. (Foto: Carlos Vicente /Colaborador)

El níspero llegó a esta aldea hace cien años, traído por la familia Baeza desde el continente asiático. Los mejores frutos, conocidos como "oro del níspero", se cultivan al pie del volcán de Agua, en el sector oriente conocido como El Guarda.

Cada día, estos frutos frescos se trasladan a la capital y a otras localidades, resaltando su valor como producto distintivo de la zona, según indicó el experto Manolo González.





ANAFENI presentó el Festival del Níspero en San Juan del Obispo que celebra su 13ª edición con gastronomía, cultura y la visita de 25 mil turistas. (Foto: Carlos Vicente /Colaborador)

El lanzamiento oficial del festival se llevó a cabo en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), presidido por miembros de la Asociación Nacional del Festival del Níspero (Anafeni).

Daniel Marchán, presidente de Anafeni, informó que este año se instalarán 120 puestos donde se ofrecerán productos derivados del níspero, fruta fresca, gastronomía variada, chocolates y artículos artesanales.





Con 120 puestos, música y tradiciones, el Festival del Níspero impulsa a 500 familias y fortalece el turismo en La Antigua Guatemala. (Foto: Carlos Vicente /Colaborador)

"En el festival participa toda la comunidad y se benefician unas 500 familias. En San Juan existen unas 100 personas productoras del fruto, y el 88 % pertenece a la asociación", explicó.

La celebración también incluirá presentaciones culturales, históricas y artísticas, a cargo de agrupaciones musicales del Inguat y talentos locales. Además, se habilitarán 800 parqueos para los visitantes.





Héctor Robles es un productor de níspero y genera sus productos con derivados de la fruta.

Ernesto Azurdia, fundador del festival hace 13 años, destacó que el objetivo de la actividad es promover el turismo comunitario, impulsar el desarrollo integral de los vecinos y proyectar la riqueza cultural de la localidad, considerada uno de los pueblos más emblemáticos de la Ciudad Colonial.