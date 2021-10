Disney World cumple 50 años y lo celebra a lo grande (video)

El 1 de octubre se cumplen 50 años desde que Walt Disney World Resort abrió oficialmente para los huéspedes.

Para celebrar su 50 aniversario, "El lugar más mágico de la tierra" ha organizado un evento de 18 meses con nuevas atracciones, espectáculos nocturnos y mucho más.

"Los huéspedes descubrirán nuevas experiencias en todo el complejo, donde la brillante EARidescence aparece como por arte de magia en todas partes, desde los parques temáticos hasta los hoteles de Disney, el transporte, las mercancías y más", dijo Disney en un comunicado de prensa.

En honor a "La celebración más mágica del mundo", aquí hay seis cosas a tener en cuenta al planificar su viaje para la celebración del 50 aniversario.

1. Pabellón de Francia en EPCOT ampliado

El Pabellón de Francia en EPCOT ofrece una nueva atracción y un nuevo restaurante. Remy's Ratatouille Adventure es una atracción familiar donde los invitados se reducen al tamaño del Chef Remy de la película ganadora del Óscar de Disney y Pixar, "Ratatouille".

El nuevo restaurante, La Crêperie de París, ofrece opciones de mesa y de servicio rápido con platos como crepes dulces y sabrosas galettes de trigo sarraceno.

2. Espectacular "armonioso" nocturno

Los huéspedes de EPCOT también pueden experimentar "Harmonious", uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque de Disney. El espectáculo en World Showcase Lagoon presenta nuevas interpretaciones de canciones clásicas de Disney de un grupo diverso de 240 artistas de todo el mundo.

3. "Disney Enchantment" en el Parque Temático Magic Kingdom

Magic Kingdom Park también estrena un nuevo espectáculo nocturno llamado "Disney Enchantment".

Según un comunicado de prensa, "Disney Enchantment" presenta impresionantes fuegos artificiales, música potente, iluminación mejorada y, por primera vez, efectos de proyección envolventes que se extienden desde el Castillo de Cenicienta hasta Main Street, EE. UU. "

4. "Disney KiteTails" en Animal Kingdom

Discovery River Theatre en Animal Kingdom ahora contará con "Disney KiteTails" varias veces al día. Puede ver a los artistas volar atrapavientos y cometas de todas las formas y tamaños al ritmo de las canciones favoritas de Disney.

5. Balizas de magia

Cuatro íconos en los parques temáticos de Walt Disney World se transformarán por la noche en Beacons of Magic. Cinderella Castle, Tree of Life, The Hollywood Tower Hotel y Spaceship Earth cobrarán vida con su propio brillo "EARidescent".

6. Esculturas "Disney Fab 50 Character Collection"

En honor al 50 aniversario del parque, se han distribuido 50 esculturas doradas en los cuatro parques temáticos de Walt Disney World.