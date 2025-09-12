Disparan contra conductor en el Anillo Periférico tras intento de asalto

-

La víctima fue trasladada al Hospital Roosevelt, indicaron los Bomberos Municipales.

En un aparente intento de asalto, presuntos ladrones dispararon contra Carmen Say Bernal, de 60 años, quien sufrió múltiples heridas en el brazo izquierdo y el pecho.

El hecho sucedió cuando conducía junto a su esposa por el Anillo Periférico y 6a. calle de la zona 7, con dirección a la zona 11 de la ciudad de Guatemala.

Según los relatos de su pareja, dos hombres en un vehículo de dos ruedas se les acercaron y les exigieron sus pertenencias, pero al oponerse, los delincuentes dispararon contra Say Bernal.

El ataque armado se dio en el Anillo Periférico y 6a. Calle de la zona 7 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima subió los vidrios del automóvil y continuó la marcha en busca de una subestación policial para pedir ayuda.

"Al legar a la 6a. calle, el dolor era insoportable, perdió el control y se empotró en el arriate y mejor pedimos ayuda", comentó la mujer a los Bomberos Municipales, quienes trasladaron al hombre a la emergencia del Hospital Roosevelt, en estado delicado.

El herido fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)

Con información de Eunise Valdez / colaboradora.