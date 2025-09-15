Disparan contra participante de una antorcha en la Roosevelt

Por el momento, el herido no ha sido identificado y fue trasladado hacia un centro asistencial privado.
Las celebraciones por las fiestas patrias se han visto empañadas por varios incidentes ocurridos este 14 de septiembre. Entre ellos, personas atropelladas, impactadas por hielo y también un ataque armado.
Este último se registró en la calzada Roosevelt y 5ta. avenida de la zona 11 de la ciudad de Guatemala. En ese lugar, una persona que participaba en el recorrido de una antorcha resultó herida de bala.
"Un hombre resulta herido por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda", indicaron los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.
Discusión vial
Las versiones preliminares dan cuenta que minutos antes, el participante de la antorcha sostuvo una discusión vial con un conductor. Momentos después, el piloto desenfundó un arma y le disparó.