Pareja que participaba en antorcha muere en el Anillo Periférico

El percance vial también dejó a otra persona gravemente herida, quien fue trasladada hacia un centro asistencial
OTRAS NOTICIAS: Atropellan a dos personas que llevaban una antorcha en el bulevar Liberación
En horas de la tarde de este 14 de septiembre se registró un accidente de tránsito en el Anillo Periférico, bajo el paso a desnivel Mariscal, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con los Bomberos Municipales, dos personas viajaban en un vehículo de dos ruedas y habrían sido embestidos por un automóvil que continuó su marcha.
Los socorristas indicaron que acudieron al lugar y determinaron que el hombre y la mujer habían fallecido. Hasta el momento, no han sido identificados.
Un herido
También, qué otra persona resultó herida en el hecho de tránsito y que fue trasladada en estado agónico hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.
Las versiones iniciales indicaron que los ahora fallecidos participaban en el recorrido de una antorcha, por las fiestas patrias que se celebran este 14 y 15 de septiembre.