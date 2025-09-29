Disparó contra una mujer en pleno tráfico y huyó, ahora lo capturan

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investiga una agresión que se originó por un incidente de tránsito.
OTRAS NOTICIAS: Continúa el despliegue policial en El Gallito
Una discusión en pleno tráfico que resultó en disparos dejó a una mujer herida el pasado 29 de agosto, en un sector de la colonia Las Charcas, en la zona 11 capitalina. El atacante huyó, pero la Fiscalía contra el Delito de Femicidio abrió una investigación.
Ahora, casi un mes después de aquel incidente, el presunto responsable fue capturado. Se trata de Teólifo A., quien ahora enfrenta cargos penales.
Junto con él se detuvo a Antonia G., quien, según el Ministerio Público, le habría ayudado "para obstruir la investigación y procurar impunidad".
Un operativo conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) permitió ambas detenciones y los sindicados quedaron a disposición de un juez.