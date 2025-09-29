Versión Impresa
Disparó contra una mujer en pleno tráfico y huyó, ahora lo capturan

  • Por Karla Gutiérrez
28 de septiembre de 2025, 19:56
Casi un mes después de que disparó contra una mujer, por un incidente de tránsito, un hombre fue capturado y puesto a disposición de un juez. (Foto: Archivo/Soy502)

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investiga una agresión que se originó por un incidente de tránsito.

Una discusión en pleno tráfico que resultó en disparos dejó a una mujer herida el pasado 29 de agosto, en un sector de la colonia Las Charcas, en la zona 11 capitalina. El atacante huyó, pero la Fiscalía contra el Delito de Femicidio abrió una investigación.

Ahora, casi un mes después de aquel incidente, el presunto responsable fue capturado. Se trata de Teólifo A., quien ahora enfrenta cargos penales.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio tiene asignado el caso contra Teófilo A. (Foto: MP)
Junto con él se detuvo a Antonia G., quien, según el Ministerio Público, le habría ayudado "para obstruir la investigación y procurar impunidad".

Un operativo conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) permitió ambas detenciones y los sindicados quedaron a disposición de un juez.

Por ayudar al presunto agresor, Antonia G. también deberá enfrentar a la justicia. (Foto: MP)
