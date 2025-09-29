Continúa el despliegue policial en El Gallito

-

La PNC lleva cuatro días de operativos contra grupos criminales en El Gallito.

Las acciones de seguridad en busca de retomar el control del barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, continúan este domingo 28 de septiembre.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) incursionaron en horas de la tarde en diversos callejones y otros sectores del lugar, con el fin de identificar y contener posibles amenazas, informó la institución.

La medida se da en seguimiento a una serie de operativos que la PNC inició el pasado miércoles 24. Estos han permitido la captura de presuntos pandilleros, así como el decomiso de armas de grueso calibre, entre otros objetos y sustancias ilícitos.

Igual que en días anteriores, en las diligencias participan efectivos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el Departamento de Planificación de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).