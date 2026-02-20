Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Disparos! Ataque armado deja a una mujer herida en la zona 12

  • Por Geber Osorio
19 de febrero de 2026, 18:57
Ciudad de Guatemala
La víctima es una mujer que fue traslada en estado delicado a un centro de salud. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima es una mujer que fue traslada en estado delicado a un centro de salud. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima atacada a balazos en la avenida Petapa fue trasladada a un centro asistencial en estado delicado.

OTRAS NOTICIAS: ¡Se fugó 20 minutos! Reo salvadoreño se escapa de "Pavoncito" y lo recapturan

Un incidente armado fue reportado este jueves 19 de febrero en la avenida Petapa y 56 calle, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

En ese lugar resultó herida una mujer, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

Posteriormente, la trasladaron en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt, según informaron los socorristas.

Socorristas trasladaron a la víctima hacia el Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)
Socorristas trasladaron a la víctima hacia el Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue identificada únicamente como Fernanda Gómez, quien presentaba heridas en distintas partes del cuerpo. 

De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre lo que provocó este hecho de violencia.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar