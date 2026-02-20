¡Disparos! Ataque armado deja a una mujer herida en la zona 12

La víctima atacada a balazos en la avenida Petapa fue trasladada a un centro asistencial en estado delicado.
Un incidente armado fue reportado este jueves 19 de febrero en la avenida Petapa y 56 calle, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
En ese lugar resultó herida una mujer, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales, quienes le brindaron atención prehospitalaria.
Posteriormente, la trasladaron en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt, según informaron los socorristas.
La víctima fue identificada únicamente como Fernanda Gómez, quien presentaba heridas en distintas partes del cuerpo.
De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre lo que provocó este hecho de violencia.