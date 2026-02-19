¡Se fugó 20 minutos! Reo salvadoreño se escapa de “Pavoncito” y lo recapturan

-

Entre los delitos que se le atribuyen al pandillero se encuentra homicidio y fue recapturado en el kilómetro 18.5 de la ruta a Pavón.

El salvadoreño Gerson Eduardo Hernández Barrientos, de 24 años, señalado de ser integrante de la "Mara Salvatrucha", tuvo 20 minutos de libertad luego de haber burlado la seguridad del Centro de Detención Preventiva Pavoncito, en el complejo carcelario de Fraijanes.

Los guardias del Sistema Penitenciario (SP) de inmediato dieron la alerta y solicitaron la ayuda de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que hicieron un recorrido en búsqueda del pandillero, tras contar con las características dadas del prófugo.

Fue en el kilómetro 18.5 de la ruta a Pavón, donde observaron que de una zona boscosa salía un hombre con la vestimenta parecida a la señalada por los guardias, de inmediato lo aprehendieron y lo trasladaron al complejo carcelario, donde fue reconocido como el privado de libertad que había escapado minutos antes.

El reo salvadoreño recapturado fue identificado como Gerson Eduardo Hernández Barrientos. (Foto: Nuestro Diario)

Luego de redactar el acta dentro del complejo y con la custodia correspondiente, fue trasladado al juzgado de turno, donde se le atribuye un nuevo delito.

El pandillero guardaba prisión, acusado de homicidio, encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego.