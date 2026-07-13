Disparos en zona 7: ataque armado deja un joven herido esta tarde

La víctima es un hombre de 22 años que ya fue identificado y trasladado a un centro asistencial.
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Un incidente armado ocurrió la tarde de este lunes 13 de julio en la 10a. calle "A" y 32 avenida de la colonia Centroamérica, en la zona 7 de la ciudad capital.
Por causas que aún no han sido establecidas, desconocidos le dispararon a un joven identificado como: Lusvin Geovanni Hernández Hernández, de 22 años.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Las autoridades competentes ya fueron notificadas, por lo que quedaron a cargo de las diligencias de ley e investigaciones del hecho de violencia.