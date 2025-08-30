Fuerte dispositivo de seguridad por diligencias del MP en San Miguel Petapa

Elementos del Ejército están en resguardo del perímetro en dos colonias de San Miguel Petapa, donde el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutan diligencias este sábado 30 de agosto.

Este es parte del contingente militar que permanece en las afueras de Cañadas del Río. (Foto: Wilder López/Soy502)

De acuerdo con las imágenes captadas, el personal militar permanece desde horas de la tarde en las afueras de las colonias Rivera del Río y Cañadas del Río.

Hasta ahora, lo único que se sabe de las acciones que desarrolla el MP es que corresponden a "un caso que está bajo reserva". Así lo confirmó la PNC.

Agentes de la PNC están adentro de las colonias, en apoyo al personal del MP. (Foto: Wilder López/Soy502)