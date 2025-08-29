Secuestro Villa Canales: pagaron Q5 millones por rescate, y víctima no fue liberada

-

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron un dron, armas de fuego y hastra uniformes con insignias de la PNC.

Durante la mañana de este viernes 29 de agosto la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público (MP) lleva a cabo diligencias en seguimiento a un caso ocurrido el pasado 28 de mayo en el municipio de Villa Canales, donde una persona habría sido secuestrada y por cuya liberación los captores exigieron aproximadamente Q5 millones como rescate.

Según las investigaciones preliminares, tras la exigencia inicial, se habrían realizado múltiples pagos como parte de una negociación. Sin embargo, la víctima no fue liberada, lo que mantiene en alerta a las autoridades y refuerza la gravedad del caso.

De acuerdo con las autoridades, durante el proceso de negociación se realizaron múltiples pagos. Sin embargo, la víctima no fue liberada, lo que ha intensificado los esfuerzos de investigación por parte del MP y las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, se han localizado diversos indicios que contribuirán al fortalecimiento de la investigación. Entre estos se encuentran relojes, armas de fuego, municiones, computadoras portátiles, un iPad, un dron, radiotransmisores y cuatro uniformes con insignias de la Policía Nacional Civil (PNC). Todo el material está siendo embalado por técnicos en investigaciones criminalísticas, siguiendo los protocolos establecidos para la cadena de custodia.

Las diligencias incluyen allanamientos, análisis de dispositivos electrónicos, entrevistas y otras acciones destinadas a identificar a los responsables y esclarecer los hechos. Según fuentes del MP, algunas líneas de investigación sugieren posible participación de estructuras del crimen organizado.