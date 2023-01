Diviértete con la función del standupero Juan Pablo Amado

¿Qué hacer los fines de semana de enero? Si te gusta el Standup Comedy, el próximo sábado 28 de enero tienes una cita en el Teatro Lux a partir de las 19:00 horas para disfrutar del show "No es fácil ser amado", del guatemalteco Juan Pablo Amado.

En 2015, Amado trabajaba en una empresa donde, describe, sentía la presión y frustración que da el ritmo de vida moderna, así que decidió buscar algo más que hacer adicional a ese trabajo.

“Inicié el mundo del Stand Up Comedy por accidente. La gente a mi alrededor me motivaba a que incursionara en el ámbito del teatro y la comedia siempre me interesó.” Juan Pablo Amado.

En ese mismo año, el guatemalteco se especializó en un taller impartido por Selvyn Mexicanos, del colectivo Stand Up Comedy Guatemala. Desde ese entonces ha realizado más de cien presentaciones de Standup Comedy Guatemala y más de 50 shows para empresas privadas.

En 2021 lanzó su tercer show Unipersonal "No es fácil ser amado", el cual ha estado en cartelera durante un año ininterrumpido en El Gran Teatro y este año, puedes disfrutarlo en el Teatro Lux.

Si quieres conocerlo, puedes ingresar a su Instagram: @amadostandup. Además, puedes comprar tus entradas aquí.