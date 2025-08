DJ chapín graba tema musical con artista portugués

-

Sin duda en nuestro país hay muchos DJ, pero cuántos de ellos han podido colaborar junto a artistas de europeos, pocos. Este es el caso de Rafael Escobar, más conocido como DJ Modyo

Con talento y enfoque a su género como Disc Jockey y productor presentó recientemente su material llamado You Let Me Crazy, junto con al portugues Junior Paes.

En el tema, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se fusionan sonidos electrónicos con la inconfundible voz de Paes, quien ofrece experiencia sonora moderna y de ritmo contagioso.

DJ Modyo con su nuevo sencillo You Let Me Crazy, realizado junto con DJ Junior Paes. (Foto: Cortesía DJ Modyo)

Esta producción representa un paso importante para DJ Modyo, quien asegura que con esta producción "busca proyectar la música más allá de las fronteras guatemaltecas y alcanzar públicos internacionales", indicó el nacido en San José la Arada, Chiquimula.

Ambos artistas crean el tema con el interés de conectar emociones del público, a través de una producción profesional y de calidad.

Paes se hizo cargo de la letra y voz del sencillo; mientras que el guatemalteco creó la pista aportando, con lo cual espera seguir llevando ritmos y colaboraciones a escenarios internacionales.

Paso a paso

Sus inicios como DJ se dieron en el año 2000, cuando según el cuanta surge una radio llamada Radical; sin embargo, como DJ fue hasta 2010 cuando empezó a presentarse en varias discotecas y en eventos privados.

El músico compartió con alegría el lanzamiento de su nuevo sencillo realizado junto a artista portugués. (Foto: Cortesía DJ Modyo)

En aspectos de su preparación se resalta que estudió producción musical donde amplía más conocimiento y comienza en el ámbito artístico, como DJ Productor.

Durante 2021 se certifica a LATMUS en formación industrial musical y continúa posicionándose como figura destacada de la música electrónica con su reciente sencillo, junto a la colaboración del portugués Junior Paes.

Preparación y origen