Real Madrid repite ante Benfica y PSG tendrá un clásico en los playoffs de Champions

Cortita y al pie. El sorteo de la ronda de playoffs dejó duelos interesantes en la Champions.

La UEFA realizó este viernes el sorteo de la ronda de playoffs a octavos de final de la Champions League en su sede de Nyon, Suiza, en donde quedó definido el destino de los 16 equipos clasificados a esta fase del certamen.

Así queda el cuadro de la repesca de la Champions League que se disputará en febrero.



Mucho atractivo en ese Galatasaray - Juventus y Dortmund - Atalanta.

Real Madrid, que quedó condenado a jugar esta serie extra tras caer 4-2 en Lisboa frente al Benfica en la última fecha, tendrá que volver a verse las caras con su verdugo, pues serán precisamente los dirigidos por José Mourinho a los que enfrentarán, aunque ahora en una serie de ida y vuelta.

No es el único duelo llamativo de esta ronda que se estrenó en la edición anterior con el cambio de formato, pues el actual campeón, París Saint-Germain, tendrá que enfrentar por primera vez en la historia un clásico francés, contra el Mónaco, en el plano internacional. Los del principado les ganaron su único enfrentamiento esta campaña 1-0 en Ligue 1.

Nuestro rival será el @SLBenfica.

El sorteo, realizado de la mano del mítico volante francés Robert Pirés, definió de una vez el lado del bracket al que iba cada equipo, separándolo en el lado plata y lado azul. Esto para aplanar un poco el terreno de cara al último sorteo que se hará luego de que estas series se completen.

Acompañando al Madrid y al PSG en el lado plata, estarán también las series entre Borussia Dortmund y Atalanta, y el Galatasaray enfrentando a la Juventus. Mientras que el lado azul tiene los cara a cara entre Olympiacos-Bayer Leverkusen, Brujas-Atlético de Madrid, Qarabag-Newcastle y Bodo/Glimt-Inter de Milán.

Cabe destacar que los duelos de ida de la ronda de playoffs con rumbo a octavos se disputarán entre el 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta será el 24 y 25 del mismo mes, dejando así espacio para que el último sorteo, que ya define el resto del camino a la final en el Puskas Arena de Budapest (Hungría), se realice el viernes 27.