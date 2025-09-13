El doble testamento de Giorgio Armani que da un giro al futuro de sus bienes

-

Giorgio Armani da un giro tras su muerte por la doble herencia que dejó, relacionada con su imperio como diseñador de moda.

OTRAS NOTICIAS: Muere el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

King George, el nombre de nacimiento del ícono de la indumentaria falleció el 4 de septiembre a los 91 años en su mansión de Milán, rodeado de sus familiares, y de Leo Dell'Orco, su compañero de vida.

Foto: AFP.

Sin hijos y sin ningún matrimonio, con su hermana y tres sobrinos como únicos herederos directos, mucho se dijo sobre cómo se repartiría la fortuna de 15.000 millones de dólares.

Nada quedó librado al azar y rectificó algunas decisiones hasta último momento en cuanto a la fortuna que dejó. Sus dos sobrinas Silvana, de 69 años, y Roberta, de 54, son hijas de su hermano Sergio, fallecido hace años, y su sobrino Andrea Camerana, de 55, hijo de su hermana Rosanna, de 86.

Foto: AFP.

Legado

El grupo Armani cuenta con 8.700 empleados y 623 tiendas en todo el mundo y facturó 2.300 millones de euros solo en 2024, según sus registros públicos, siendo uno de los pocos diseñadores que logró mantener el control total de su empresa, resistiéndose a venderla o a cotizar en bolsa, a diferencia de la mayoría de las casas históricas italianas y francesas.

Además d prendas cuenta con accesorios, perfumes, maquillaje y ropa deportiva, así como inversiones en diseño de interiores, bienes raíces, la compra de restaurantes y hoteles, e incluso Armani era propietario del club de básquet Olimpia en Milán.

Los cuatro familiares de Armani forman parte del consejo de administración del grupo, donde también se encuentra como CEO Pantaleo Leo Dell'Orco, de 72 años, y Federico Marchetti, fundador de la tienda digital Yoox, que se asoció con la casa italiana.

Foto: Armani.

Así queda su testamento

Sus planes no estipulan un traspaso, sino la recomendación de la venta del emporio, que cuenta con varias fechas límites estipuladas. El propio Armani autorizó que se hicieran públicas todas sus intenciones, con absoluta transparencia, una por una.

Recientemente El diario italiano Corriere della Sera compartió las páginas del doble testamento que se encuentra ante la notaria Elena Terrenghi, quien supervisó su publicación el 9 de septiembre, según información del archivo notarial de Milán, informada a la agencia ANSA.

Los allegados tienen un plazo de 18 meses para vender el 15 % del capital del grupo Giorgio Armani S.p.A. a un gran conglomerado del sector de la moda.

Y recomendó a quiénes ofrecer su porción del emporio de manera prioritaria: a LVMH, EssilorLuxottica o L'Oréal, que en caso de adquirirlo, podrían convertirse en socios mayoritarios de la empresa.

Adria Arjona para Armani.

En los próximos 3 y 5 años debe cederse al comprador una participación adicional de entre el 30 % y el 54,9 % del capital de la compañía. Ese es el guiño a la "transición gradual" de la que había hablado en las entrevistas, donde indicaba que el pase de manos aumente poco a poco.

La única alternativa que se contempla en el testamento es la salida a Bolsa de la firma en un máximo de ocho años, con una reducción del control por parte de la Fundación Giorgio Armani, encargada de preservar su legado.

Armani dispuso de cada una de las propiedades, yates, ganancias e inversiones que usufructuaba. Y la regla general que aplicó fue la de un 32% para Leo Dell'Orco, y un 17% a cada uno de los miembros de su familia.

Leo Dell'Orco fue socios y pareja del diseñador aunque nunca se casaron, sin embargo Arman usó un anillo en señal de su compromiso.

Fundación Armani

Según el documento la Fundación Armani recibirá el 100% de las acciones de la empresa, con un 30 % de los derechos de voto sobre las decisiones en torno al Grupo Armani, mientras que el resto de los derechos de voto se divide entre Dell'Orco, y dos de los sobrinos del diseñador.

A sus sobrinos y a su hermana dejó el 75 % de la sociedad L'Immobiliare Srl, donde disponía de inmuebles en Saint Tropez, Antigua, Broni y Pantelleria. Siempre equitativo, el usufructo de estas propiedades será para Dell'Orco, que también incluye el edificio de Milán donde convivían.

Doble Testamento

Mucho se habla de la doble documentación, con solo tres semanas de diferencia. Se especula sobre legados a colaboradores que apoyaron el auge del emporio Armani, así como posibles donaciones a organizaciones benéficas y causas sociales.

MIRA: