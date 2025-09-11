Versión Impresa
Doctor Doom protagoniza show de luces en Shanghái

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
11 de septiembre de 2025, 14:56
Los héroes más poderosos de Marvel enfrentarán a Doom en 2026.

Las expectativas acerca de la quinta entrega de los Vengadores están por los cielos y los fanáticos no se pierden ningún detalle, debido a que un fan ha compartido un video en el que se muestra a detalle al villano.

A pesar de faltar más de un año para el lanzamiento, Marvel ha comenzado a promocionar al enemigo multiversal que pondrá en aprietos a los héroes más poderosos de la Tierra.

Como parte de la exhibición de Walt Disney Studios Marketing Expo en Shanghai, la compañía ha presentado un espectáculo de luces con temática de Vengadores: Doomsday, protagonizado por el Doctor Doom.

Robert Downey Jr. es el actor seleccionado para dar vida a Victor Von Doom, un supergenio con un intelecto mayor al de Iron Man que combina la magia con la ciencia.

