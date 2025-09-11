Doctor Doom protagoniza show de luces en Shanghái

Los héroes más poderosos de Marvel enfrentarán a Doom en 2026.
ENTÉRATE: Ryan Reynolds regresa como Deadpool en "Vengadores: Doomsday"
Las expectativas acerca de la quinta entrega de los Vengadores están por los cielos y los fanáticos no se pierden ningún detalle, debido a que un fan ha compartido un video en el que se muestra a detalle al villano.
A pesar de faltar más de un año para el lanzamiento, Marvel ha comenzado a promocionar al enemigo multiversal que pondrá en aprietos a los héroes más poderosos de la Tierra.
DESCUBRE: Wolverine podría unirse a los X-Men en "Vengadores: Doomsday"
Como parte de la exhibición de Walt Disney Studios Marketing Expo en Shanghai, la compañía ha presentado un espectáculo de luces con temática de Vengadores: Doomsday, protagonizado por el Doctor Doom.
Robert Downey Jr. es el actor seleccionado para dar vida a Victor Von Doom, un supergenio con un intelecto mayor al de Iron Man que combina la magia con la ciencia.