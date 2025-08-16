Ryan Reynolds regresa como Deadpool en "Vengadores: Doomsday"

Marvel prepara un épico encuentro de héroes para enfrentarse a Doctor Doom.
ENTÉRATE: Wolverine podría unirse a los X-Men en "Vengadores: Doomsday"
El MCU se prepara para llevar a la pantalla grande el evento multiversal más importante de su franquicia y las sorpresas en cuanto a personajes no paran de llegar.
Ryan Reynolds regresa para interpretar a Deadpool en Vengadores: Doomsday y aunque las probabilidades son mínimas, podría unirse a uno de los bandos de héroes que buscan salvar al multiverso de la amenaza del Doctor Doom.
LEE: Lanzan fecha y detalles oficiales del estreno de Avengers Doomsday
Equipos:
- Los Vengadores de Sam Wilson.
- Los Nuevos Vengadores (Thunderbolts).
- Los Cuatro Fantásticos.
- Los X-Men de Fox.
- El equipo de Doom.
- El equipo de Loki.
El antihéroe no admira a los X-Men ni sigue su moral, por lo que es casi un hecho que no estará en esa agrupación.
Lo más probable es que se una a Loki, ya que se rumora que su grupo estará conformado por los héroes que se encontraban en el vacío, como Gambito y Blade.