Ryan Reynolds regresa como Deadpool en "Vengadores: Doomsday"

Marvel prepara un épico encuentro de héroes para enfrentarse a Doctor Doom. Wolverine podría unirse a los X-Men en "Vengadores: Doomsday" El MCU se prepara para llevar a la pantalla grande el evento multiversal más importante de su franquicia y las sorpresas en cuanto a personajes no paran de llegar. Ryan Reynolds regresa para interpretar a Deadpool en Vengadores: Doomsday y aunque las probabilidades son mínimas, podría unirse a uno de los bandos de héroes que buscan salvar al multiverso de la amenaza del Doctor Doom. Los Vengadores, X-Men, Los Cuatro Fantásticos y más estarán en el filme. (Foto: X) Lanzan fecha y detalles oficiales del estreno de Avengers Doomsday Equipos: Los Vengadores de Sam Wilson.

Los Nuevos Vengadores (Thunderbolts).

Los Cuatro Fantásticos.

Los X-Men de Fox.

El equipo de Doom.

El equipo de Loki. Deadpool podría unirse al equipo de Loki en la nueva entrega. (Foto: X)

El antihéroe no admira a los X-Men ni sigue su moral, por lo que es casi un hecho que no estará en esa agrupación. El antihéroe no admira a los X-Men ni sigue su moral, por lo que es casi un hecho que no estará en esa agrupación. Lo más probable es que se una a Loki, ya que se rumora que su grupo estará conformado por los héroes que se encontraban en el vacío, como Gambito y Blade.