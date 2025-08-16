Versión Impresa
Ryan Reynolds regresa como Deadpool en "Vengadores: Doomsday"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
16 de agosto de 2025, 10:57
Deadpool regresa para enfrentar al temible Doctor Doom. (Foto: X)

Marvel prepara un épico encuentro de héroes para enfrentarse a Doctor Doom.

El MCU se prepara para llevar a la pantalla grande el evento multiversal más importante de su franquicia y las sorpresas en cuanto a personajes no paran de llegar.

Ryan Reynolds regresa para interpretar a Deadpool en Vengadores: Doomsday y aunque las probabilidades son mínimas, podría unirse a uno de los bandos de héroes que buscan salvar al multiverso de la amenaza del Doctor Doom.

Los Vengadores, X-Men, Los Cuatro Fantásticos y más estarán en el filme. (Foto: X)
Equipos:

  • Los Vengadores de Sam Wilson.
  • Los Nuevos Vengadores (Thunderbolts).
  • Los Cuatro Fantásticos.
  • Los X-Men de Fox.
  • El equipo de Doom.
  • El equipo de Loki.

Deadpool podría unirse al equipo de Loki en la nueva entrega. (Foto: X)
Deadpool podría unirse al equipo de Loki en la nueva entrega. (Foto: X)

El antihéroe no admira a los X-Men ni sigue su moral, por lo que es casi un hecho que no estará en esa agrupación.

Lo más probable es que se una a Loki, ya que se rumora que su grupo estará conformado por los héroes que se encontraban en el vacío, como Gambito y Blade.

 

 

