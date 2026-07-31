Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Karely Ruíz habla tras el ingreso de hombres armados a su casa

  • Por Selene Mejía
30 de julio de 2026, 18:08
Karely Ruiz habló tras la invasión a su casa. (Foto: Karely Ruiz)

Karely Ruiz habló tras la invasión a su casa. (Foto: Karely Ruiz)

Karely Ruiz habló de los momentos de angustia que vivió cuando siete hombres ingresaron a su hogar y atacaron a su pareja, además de robar objetos de valor y dinero en efectivo. 

OTRAS NOTICIAS: Intentan secuestrar a Karely Ruiz, así se encuentra

A través de un comunicado Ruiz afirmó que vivió "una situación muy difícil" luego de que personas ajenas a su familia ingresaran a su casa. 

De manera oficial confirmó a sus seguidores que su familia se encuentra bien, además de afirmar que el hecho no quedará impune.

karely ruiz rompe silencio intento secuestro robo soy502 noticias guatemala
Foto: Karely Ruiz.

¿Qué dice el comunicado compartido por Karely Ruiz acerca del robo a ella y a su familia?

"Vivimos una situación muy difícil, personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Afortunadamente, gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien y eso es lo más importante, lo material puede recuperarse pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así", expresó. 

Ante esto la generadora de contenido afirmó que los culpables pagarán lo que le hicieron 

"No vamos a dejar este hecho impune, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables respondan por sus actos, confiamos en que la verdad saldrá a la luz, agradezco de corazón a las personas que nos han brindado su apoyo, sus mensajes y su preocupación en estos momentos", afirmaron. 

¿Qué se sabe del hecho de violencia contra Karely Ruiz?

Según los agentes y el personal de investigación, el hecho ocurrió en una vivienda en la colonia Las Puentes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El reporte a la policía fue recibido a las 3:45 a. m.

Según explican siete hombres armados y encapuchados irrumpieron a la casa, llevándose aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería valuada en 200 mil pesos y diversos aparatos electrónicos.

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar