Hermano de “El Mencho” se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.

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Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", será sentenciado en noviembre de este año tras declararse culpable de narcotráfico.

El hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), "El Mencho", se declaró culpable de narcotráfico y posesión de armas ante un juez estadounidense, informó este viernes el Departamento de Justicia.

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años y oriundo del estado de Michoacán, conocido también como "Tony Montana", se declaró culpable de "conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina" y de "uso, porte y posesión de arma en apoyo de la conspiración de tráfico de drogas", explicó el comunicado.

Oseguera operó para los cárteles de su país durante más de dos décadas.

Primero para el cártel del Milenio (entre 2002 y 2010 aproximadamente), y luego para su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", que cofundó el CJGN y lo convirtió en uno de los más poderosos y sangrientos de México.

#ÚltimaHora | Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", hermano de 'El Mencho', se declaró culpable en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de un delito relacionado con el uso de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. Un… pic.twitter.com/uAFdyOaHLg — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) July 31, 2026

Elemento clave

"El Mencho" murió en un asalto a su refugio por parte del ejército mexicano en febrero de este año, un operativo que luego provocó disturbios en amplias regiones del país.

Su hermano Oseguera Cervantes fue un elemento clave para organizar el suministro de precursores químicos para los laboratorios de metanfetaminas del CJGN y para recoger el dinero proveniente de Estados Unidos, explicó el comunicado.

Oseguera fue detenido a finales de diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

El próximo 13 de noviembre se conocerá su sentencia. Oseguera podría ser condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas, informó el Departamento de Justicia.

*Con información de AFP