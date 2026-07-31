¡Gastos en duda! Ministros rendirán cuentas sobre el último subsidio ante diputados

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El Congreso evaluará el lunes nuevas medidas contra el alza de combustibles tras analizar con ministros los resultados del anterior subsidio aprobado.

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La instancia de Jefes de Bloque del Congreso volverá a reunirse el próximo lunes 3 de agosto para continuar el análisis de las alternativas frente al aumento en los precios de los combustibles.

En la sesión se presentarán autoridades del Ejecutivo, quienes presentarán los resultados del subsidio aprobado anteriormente por el Legislativo.

La Instancia de Jefes de Bloque se reunirá el lunes 3 de agosto a las 12:00 horas en Casa Larrazábal para continuar tema sobre alza de los combustibles. (Imagen: Organismo Legislativo)

Además de conocer y aprobar las propuestas de agenda para las sesiones plenarias de la semana, los diputados recibirán a los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Energía y Minas, así como a autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los funcionarios expondrán los resultados de la ejecución del subsidio a los combustibles aprobado por el Congreso.

Sin consensos en el Congreso

Tras la sesión de Jefes de Bloque el pasado jueves 30 de julio no se logró consensuar una propuesta.

El vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, informó que el análisis continúa sobre la iniciativa del oficialismo para otorgar un subsidio directo, aunque varios diputados mantienen dudas sobre la transparencia con la que se ejecutó el programa anterior.

La discusión sobre una alternativa para mitigar el impacto del aumento en los precios de los combustibles continuará la próxima semana, luego de que la Instancia de Jefes de Bloque no alcanzaran consensos este jueves 30 de julio en el Congreso.

: Wilder López#Congreso pic.twitter.com/mmJDNhh6RL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 30, 2026

Ramos también explicó que otra de las opciones en discusión es la creación de un fondo de compensación que se active cuando los precios internacionales superen un techo previamente definido que pueda amortiguar el incremento para los consumidores.