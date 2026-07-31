Conductor queda atrapado bajo camión en accidente de zona 12

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El conductor resultó herido tras el impacto.

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En la 5a. avenida y 12 calle de la zona 12 se registró un accidente vehicular entre un camión y una motocicleta.

Las causas del hecho son investigadas por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de que el motorista quedará gravemente lesionado por el impacto.

Al momento del accidente, el motorista perdió el control y terminó empotrado debajo de la estructura del transporte pesado.

Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA informó que la víctima fue trasladada por cuerpos de socorro a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones