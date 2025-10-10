Van a la final: Dodgers derrotan a Phillies en un juego lleno de emoción y errores

-

Dodgers cumplen en LA frente a los Phillies y se mantienen con vida en la búsqueda de repetir en la Serie Mundial.

Once entradas en total necesitaron Los Angeles Dodgers, pero finalmente cumplieron frente a su gente, derrotaron 2-1 a los Philadelphia Phillies y se metieron a la final de la Liga Nacional (ganaron la serie 3-1), en búsqueda de repetir en la Serie Mundial.

Los campeones defensores de "La Gran Carpa" no la tuvieron nada sencilla en el cuarto juego de la serie al mejor de cinco frente al conjunto de Philly, en el que tanto Tyler Glasnow (Dodgers) como Cristopher Sánchez (Phillies), los dos pitchers abridores, tuvieron una destacada actuación y no permitieron carrera alguna mientras estuvieron en la lomita.

¡Una victoria muy dulce para los Dodgers! #NLDS pic.twitter.com/eQKSTz3puC — MLB Español (@mlbespanol) October 10, 2025

Glasnow fue el primero que tuvo que sentarse para dar paso a Emmet Sheehan, quien cometió un grave error a la hora de cubrir la primera base en la alta de la séptima entrada que permitió a Max Kepler llegar incluso hasta la segunda, para después anotar gracias a un imparable de Nick Castellanos.

Esto ponía un poco cuesta arriba la situación para los Dodgers, que necesitaban ganar para sentenciar la serie y no tener que volver a Philadelphia para un quinto y decisivo. Lo sabían y después de un hit de Alex Call, el entrenador Dave Roberts metió como corredor emergente a Justin Dean, quien terminó igualando gracias a una base por bolas que Mookie Betts consiguió con las bases llenas, ante Jhoan Durán, quien había relevado a Sánchez, justo en la baja de la séptima.

¡ANDY PAGÉS puso la pelota en juego y los Dodgers avanzaron a la #NLCS! pic.twitter.com/LIXzbNyPfR — MLB Español (@mlbespanol) October 10, 2025

Ambos equipos tiraron de bullpen y las cosas se alargaron hasta la onceava entrada. El lanzador Alex Vesia se encargó de sacar el cero para el cuadro angelino y, en la baja del inning, Orion Kerkering cometió un error grave con dos outs y las bases llenas al no poder controlar en primera instancia un batazo de Andy Pages (último en el orden al bat de los Dodgers) y tratar de sacar el out en home, con un lanzamiento que quedó lejos del catcher J.T. Realmuto y permitió a Hyeseong Kim anotar la carrera de la victoria.

De esta manera, Los Angeles Dodgers se metieron a su octava final de la Liga Nacional en las últimas 13 temporadas y se mantienen en carrera por defender su anillo de campeones. En la lucha por un lugar en la Serie Mundial, se enfrentarán a los Chicago Cubs o a los Milwaukee Brewers, que todavía definen su respectiva serie.