Ian Rodríguez, el piloto chapín que busca hacer historia en Europa

-

El piloto guatemalteco Ian Rodríguez, que corre el GT Cup Europe, dialogó con Soy 502 cuando está a poco de darle al país un momento nunca antes visto en el Viejo Continente, ya que se viene la última fecha del serial y podría convertirse en campeón absoluto.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala se instala en la calurosa capital de Paramaribo

Ian, que compite para el equipo FAEMS Team Srl, junto al italiano Luca Franca, podría tocar la gloria este 19 de octubre, cuando en el circuito de Monza se realice la última jornada del 2025. Esto significaría una celebración doble para el chapín, que además de convertirse en monarca, celebraría en la nación de donde es su team (equipo).

¿Cómo te llega este momento en tu carrera?

Hemos pasado por momentos difíciles, luchando por conseguir un patrocinio estable y por encontrar personas que creyeran en nuestro sueño, pero nunca perdimos la fe en Dios. Con esfuerzo, sacrificio y determinación, logramos llegar hasta aquí.

Quiero que los guatemaltecos sepan el nivel al que estamos compitiendo. Enfrentamos a varios de los mejores pilotos del mundo. Eso es algo que nos debe llenar de orgullo. Es la primera vez en la historia que Guatemala alcanza este nivel y estoy convencido de que aún podemos lograr mucho más.

Estás a punto de ser el primer chapín que gana en Europa un campeonato largo de varias fechas

La verdad me emociona muchísimo. Sé de lo que soy capaz de lograr.

Daré lo mejor en la pista para así traerle el primer triunfo de un campeonato europeo a Guatemala, lo cual será realmente histórico.

Este es el carro en el que podrá hacer historia el guatemalteco la próxima semana. (Foto: Instagram)

Por varios años has participado en el Viejo Continente, pero por diversas razones no completabas todas las fechas

No ha sido nada fácil, hemos pasado por muchos momentos duros, sobre todo en lo económico, y por eso no habíamos podido correr un campeonato completo. Pero este año, el equipo me apoyó con casi la mitad y, además, se sumaron dos patrocinadores muy especiales: Texaco y Magdalena. Gracias a ellos y a la fe en Dios, que nunca perdimos, logramos cumplir el sueño de llegar hasta el final de la temporada.

¿Cómo enfrentar la última carrera en un autódromo de tanta historia, como el de Monza (Italia)?

Sabemos que será un reto enorme. En este campeonato corren marcas diversas, como Lamborghini, Ferrari, Mclaren y Porsche.

La pista es rapidísima y eso juega en favor de Ferrari, con su velocidad de punta que supera a la nuestra, pero tengo la fe puesta en Dios y daremos lo mejor.

De ganar la corona, sería una fiesta total, ya que lo conquistarías siendo parte de un team italiano.

Para el equipo será algo especial, además que es su primer año en este campeonato y tenemos la bendición de liderarlo con ellos. Seguramente estarán muy contentos de ganar en casa.

¿Te has sentido bien con el equipo en general y especialmente con tu compañero Luca Franca?

Me he sentido muy bien; al dueño del equipo, ya lo conocía; es alguien que me apoyó mucho; siempre ha creído en mí. Con Luca hemos trabajado muy bien; nos empujamos mutuamente para ser los mejores en cada carrera.

¿Cuándo viajás para empezar tu preparación?

Me estaré yendo, primero Dios, una semana antes de la carrera. La preparación será la misma que en todas las competencias anteriores: hacer mi rutina diaria de ejercicios físicos, estudiar la pista y las posibles estrategias. Practicar el pit stop (parada en boxes, para cambiar neumáticos, hacer reparaciones o ajustes mecánicos o cambiar el conductor) y hablar con los ingenieros, entre otras cosas técnicas.

En el podio, Rodríguez siempre es acompañado de la Bandera Nacional. (Foto: Instagram)

Durante este año, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de competir en un serial como el GT Cup Europe?

Nos costó bastante acostumbrarnos al carro; por ejemplo, yo nunca había manejado un carro GT; siempre había manejado carros como fórmula. Otra cosa que fue bastante difícil; es el nivel de competitividad de algunos pilotos, ya que son corredores de fábrica y muy reconocidos mundialmente.

Tus pensamientos están centrados en el cierre de este gran evento, ¿pero has analizado tus planes para la siguiente temporada?

Después de esta carrera, primero Dios, se abrirán puertas importantes. Tendremos reuniones con distintos equipos para planear lo que viene el próximo año. Sabemos que casi todo depende de la capacidad económica con la que contemos.

Hoy estamos demostrando que sí podemos, que Guatemala tiene el talento y la pasión para competir al más alto nivel. Este logro no es solo nuestro, sino de todos los chapines. Si logramos que más empresas y personas se unan a este sueño, podremos lograr lo inimaginable. Espero darles buenas noticias el 19.