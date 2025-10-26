Dodgers pegan en Toronto e igualan la Serie Mundial frente a los Blue Jays

-

Luego de haber perdido el primer partido de la Serie Mundial en el Rogers Center de Toronto, Los Angeles Dodgers dejaron claras sus aspiraciones al vencer a los Blue Jays en el segundo juego de la disputa por el título (5-1), para llevar todo igualado a California.

En un duelo que tuvo un verdadero cara a cara en la lomita entre Kevin Gausman y Yoshinobu Yamamoto, el japonés de los angelinos terminó imponiéndose, al lanzar el juego completo, en donde solamente permitió cuatro hits y una carrera, en el tercer inning.

Los Dodgers le pegaron en la entrada inicial a Gausman, gracias a un batazo de Will Smith que llevó a Freddie Freeman a poner la primera carrera del duelo, pero los azulejos encontraron la igualdad gracias a un volado de sacrificio del mexicano Alejandro Kirk, que permitió a George Springer llegar a home.

¡Serie empatada! ¡Los Dodgers salen victoriosos en el Juego 2 de la #WorldSeries! pic.twitter.com/cRgH3FxlEy — MLB Español (@mlbespanol) October 26, 2025

Después de eso, ambos pitchers destacaron con su control sobre los bateadores, hasta que en la séptima entrada, nuevamente Smith hizo pagar a Gausman un picheo en la zona alta, con lo que conectó un cuadrangular en solitario para poner arriba a los campeones defensores.

Fatídico fue ese inning para el abridor de los Blue Jays, quien con dos outs en la cuenta, falló frente a Max Muncy, quien dio un recuerdo para los fanáticos por el jardín izquierdo y puso 3-1 arriba a la visita.

Louis Varland entró como relevista, pero permitió que Andy Pages, con un "wild pitch" y Shohei Ohtani, con otro hit de Will Smith, sentenciaran el 5-1 para los dirigidos por Dave Roberts, que no tuvo que acudir al bullpen nunca, pues Yamamoto se encargó de lanzar las nueve entradas.

De esta manera, la Serie Mundial tomará un día de descanso, para moverse a Dodger Stadium, en donde los locales tratarán de ganar los tres duelos (lunes, martes y miércoles), para coronarse frente a su gente, si no existe un vencedor en esos duelos (tendría que ser en el último duelo en LA), la serie volverá a Toronto, para los últimos dos duelos.