Pelea por el liderato: Norris se queda la pole y Piastri saldrá séptimo en México

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, partirá este domingo 26 desde el primer lugar de la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1, tras marcar este sábado el mejor tiempo en la prueba de clasificación.

Norris, que marcha segundo en la disputa por el título mundial de pilotos, superó a los dos conductores de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, segundo, y el británico Lewis Hamilton, tercero.

Por su parte, el líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), partirá desde la séptima posición, dos espacios por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien pretende seguir recortando ventajas en la lucha por el título de pilotos.

What a Qualifying!



Lando Norris secures pole position, with the Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton behind him on the grid #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G66l8Oh614 — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Las papayas venían de sufrir el fin de semana anterior en Estados Unidos, pero Norris dio una muestra de que va con todo para robarle a su compañero de equipo la punta de la clasificación, en una pelea que se puso al rojo vivo debido a los malos resultados de Piastri, y a la también buena racha de "Mad Max".

Son justamente estos tres pilotos los que parece que pelearán por coronarse esta campaña y Lando es quien parece tener las mayores posibilidades de sumar muchos puntos en la carrera, aunque la primera curva de la carrera mexicana siempre se ha caracterizado por dar sorpresas, debido a la alta velocidad a la que llegan.

Ahora mismo, Piastri suma 346 puntos, 14 por delante de su compañero Norris (332) y 40 de Verstappen (306). El australiano tendrá que protagonizar una carrera destacada, si aspira a mantener la primera posición, por lo menos una carrera más, con solamente 4 carreras por disputar en el calendario, tras la de este fin de semana.