Protagonista de “Puro Mula“ se pronuncia ante el fallecimiento de bailarina

El cineasta y cantautor guatemalteco Domingo Lemus se pronunció ante el fallecimiento de la bailarina Edith Pacheco.
OTRAS NOTICIAS: Fallece Edith Pacheco, bailarina guatemalteca
A través de un comunicado expresó su sentir ante esta pérdida para el arte guatemalteco.
"Expresamos nuestra profunda consternación ante el fallecimiento de Edith Pacheco... toda nuestra solidaridad para su familia, amistades y seres queridos en este momento tan difícil..", escribió.
"Reiteramos nuestro rechazo categórico a toda forma de violencia, especialmente aquella que afecta a las mujeres".
También pidió justicia para el esclarecimiento del hecho: "Esperamos que las autoridades competentes hagan una investigación objetiva, rigurosa que permita esclarecer los hechos", afirma.
El caso
Edith Dolores Pacheco Quintanilla, de 45 años, artista, bailarina, maestra de danza y madre de una niña de 14 años. Habría fallecido entre el lunes 9 y martes 10 de febrero de 2026 por causas aún no establecidas.
En redes sociales circula que pudo haberse tratado de un asesinato, hasta el momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que no fue posible determinarlo en la necropsia, por lo que realizan más estudios complementarios.
Domingo Lemus
Es un actor, músico, compositor y cineasta guatemalteco, conocido protagonizar y realizar producciones guatemaltecas, su papel más conocido el de "Joel Fonseca" en la cinta "Puro Mula".
MIRA: