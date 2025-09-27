Equipo de Don Omar desmiente su retiro de los escenarios

-

El equipo de Don Omar desmiente la noticia acerca de su retiro de los escenarios.

EN CONTEXTO: Don Omar anuncia su retiro de los escenarios

Varios medios aseguraron que William Omar Landrón Rivera quien se recupera de un cáncer de riñón anunció su despedida, ante esto el equipo se pronunció:

"Eso salió de una entrevista que hizo en julio que se volvió viral ahora pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, todo lo contrario. Sus palabras fueron malinterpretadas", cuentan. Lo que sí afirman es la preparación de un disco y una gira para el 2026.

Su estado de salud

En 2024 Don Omar hizo una pausa para su tratamiento, luego de ser diagnosticado con cáncer de riñón. "Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía", expresó en una entrevista con Telemundo.

RECUERDA: Don Omar: "Mi mayor sueño es cantar junto a Ricardo Arjona"

En ese momento aclaró que, aunque dejará de presentarse en vivo, continuará produciendo y lanzando nuevas canciones como parte de su proceso y también argumentó que ha llegado el momento de "pasar el batón", aludiendo a la responsabilidad de abrir espacio a las nuevas generaciones dentro del reguetón.

"Daddy Yankee se retiró, Héctor el Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el bastón", dijo a Telemundo.