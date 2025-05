Donald Trump publica controversial imagen vestido como papa y desata críticas

-

Trump publica imagen vestido de papa y causa polémica antes del cónclave en el Vaticano.

Una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vestido con atuendo papal y difundida el viernes en su red social Truth Social, generó controversia y fue retransmitida el sábado por la Casa Blanca en X, antes del cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco.

La fotografía, generada por inteligencia artificial, muestra a Trump sentado con aire solemne en un sillón, usando sotana blanca, mitra y un crucifijo de oro.

En la imagen, su mano izquierda descansa sobre su muslo mientras que la derecha apunta al cielo con el dedo índice.

Desde su retorno a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Trump ha acaparado los titulares con declaraciones y publicaciones frecuentes. A inicios de esta semana, incluso bromeó sobre la sucesión papal tras la muerte de Francisco, ocurrida el lunes 21 de abril, a los 88 años.

"Me gustaría ser papa, esa sería mi opción número uno", comentó Trump a periodistas.

"Me gustaría ser Papa. Esa sería mi opción número uno", bromeó Donald Trump.



También hizo alusión al arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, a quien calificó como "muy bueno", posiblemente sugiriendo su preferencia como sucesor de Francisco. Dolan es conocido por su postura conservadora y su oposición al aborto.

Críticas por la fotografía

La imagen generó indignación entre sectores católicos, que la consideraron una falta de respeto.

La Conferencia Católica del Estado de Nueva York escribió en X: "No hay nada inteligente ni gracioso en esta imagen, señor presidente. Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne. No se burlen de nosotros".

There is nothing clever or funny about this image, Mr. President. We just buried our beloved Pope Francis and the cardinals are about to enter a solemn conclave to elect a new successor of St. Peter. Do not mock us. https://t.co/ortxbkDlT5 — NYS Catholic Conference (@NYSCatholicConf) May 3, 2025

Trump asistió al funeral del papa Francisco, su primer viaje internacional desde que regresó al poder.

En Estados Unidos, alrededor del 20% de la población se identifica como católica. En las elecciones de noviembre pasado, cerca del 60% de los votantes católicos apoyaron a Trump, según encuestas de salida.

Donald Trump junto a la primera dama, Melania. (Foto: EFE)

El próximo 7 de mayo, 133 cardenales menores de 80 años se reunirán en el Vaticano para elegir al nuevo líder de los 1,400 millones de católicos en el mundo.

