Cuando el grito está cerca, está lejos: El escalofriante engaño de La Llorona.

La Llorona es uno de los personajes paranormales más conocidos, no solo en Guatemala, sino en México y en Centroamérica.

Según la leyenda que cuentan los escuintlecos de generación a generación, este ser es parecido a una mujer, cuyo nombre era María de los Remedios, quien habría ahogado a sus hijos y su alma fue condenada a deambular buscándolos.

La tradición oral local narra que a la Llorona se le puede ver principalmente en pilas, tanques y ríos; se puede identificar porque siempre viste de blanco y grita de manera desgarradora.

El cronista y locutor Rafael Castillo comentó que sus abuelos le contaron esta historia y que algunas personas que viven cerca de los cañales de Palmeras del Norte han escuchado el clamor terrorífico de este ente místico.

La leyenda dice que la Llorona siempre está cerca de una fuente de agua. (Foto: Archivo)

Castillo contó que se cree que cuando los gritos se escuchan lejos, es porque se encuentra cerca; y cuando se oye cerca, se encuentra mucho más alejada.

Algunas personas aseguran que cuando la Llorona se aparece, el cuerpo se vuelve pesado y no se puede hablar, incluso se dice que algunos pierden el alma y mueren.

Un artículo sobre su origen, revisado por Catalina Arancibia Durán, máster en Literatura Española e Hispanoamericana, describe que el origen de la leyenda de la Llorona es incierto; no obstante, la primera vez que aparece registrada de forma escrita data del siglo XVI, mencionada por Fray Bernardino de Sahagún, misionero en México.

Si el tercer grito sorprende a la persona en el mismo lugar, se lo gana. (Foto: Archivo)

Asimismo, estudios han determinado que el personaje tiene afinidades con figuras de la cultura prehispánica, como la diosa Tenpecutli, quien cometió el homicidio de sus hijos en un río; además, varias de las distintas versiones que se conocen actualmente en Mesoamérica datan de la época colonial.

Según el Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su revista Tradiciones de Guatemala, al hablar de leyendas clásicas, se manejan dos versiones sobre el origen de esta historia.

Los antigüeños consideran que la mujer le quitó la vida a su hijo, llamado Juan de la Cruz, a las orillas del río Pensativo, que se extiende por Sacatepéquez; a su vez, la gente del departamento de Guatemala y de los departamentos del Oriente dicen que el ahogamiento ocurrió en el río Motagua.