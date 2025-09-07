¿Dónde y a qué hora ver el juego entre Panamá y Guatemala?

-

Las dos selecciones que parecían las favoritas del Grupo A no tuvieron resultados positivos en la primera fecha de las eliminatorias mundialistas.

Guatemala y Panamá se medirán en la segunda fecha de la última fase clasificatoria hacia el Mundial United 2026 en busca de un resultado positivo.

Los canaleros llegan con dudas tras su empate sin goles tras visitar a Surinam.

Mientras que la bicolor llega en una condición más complicada tras caer en el estadio Cementos Progreso ante El Salvador, que comanda el grupo con 3 puntos.

Los guatemaltecos partieron el fin de semana hacia Panamá para encarar el compromiso, mientras que la afición espera un resultado que encienda de nuevo la llama de la esperanza mundialista.

El combinado nacional deberá buscar cambiar el rumbo de la ruta mundialista. (Foto: AFP)

¿Dónde verlo?

El partido Panamá contra Guatemala se podrá ver a través de la señal de Tigo Sports, en su sistema de cable a través de los canales 6 y 706.

También se podrá ver en su aplicación móvil y sitio web.

Sin embargo, en la Plaza de la Constitución y en la Universidad de San Carlos habrá pantallas gigantes para apreciar el encuentro al aire libre.