Panamá vs Guatemala: pantallas gigantes de nuevo en la Plaza de la Constitución

  • Por Geber Osorio
06 de septiembre de 2025, 19:52
Rumbo al Mundial 2026
Gobierno instalará nuevamente pantallas gigantes para ver a la Selección de Guatemala. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Los ciudadanos podrán acudir al parque central para convivir y ver el evento deportivo.

El Gobierno de Guatemala informó que colocarán de nuevo pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución de la zona 1 capitalina, para ver el partido de fútbol de la Selección Nacional de Guatemala.

La cita es el lunes 8 de septiembre, cuando los guatemaltecos visiten a la selección de Panamá en la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

Previo al encuentro futbolístico se tendrán actividades que darán inicio a las 4:00 de la tarde, según indicó este sábado el Gobierno.

Posteriormente, será la transmisión en vivo del segundo juego para la Selección Nacional en esta ronda eliminatoria, el cual está programado para comenzar a las 7:30 de la noche.

Se instalarán nuevamente las pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución. (Foto: Gobierno de Guatemala)
En el primer enfrentamiento, Guatemala perdió de local en el Estadio Cementos Progreso ante El Salvador, por lo que se ven obligados a sumar puntos en tierras canaleras.

