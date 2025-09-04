¿Sin entradas? No hay problema: Opciones para ver Guatemala vs. El Salvador en vivo

-

La Selección de Guatemala inicia su camino al Mundial 2026 contra El Salvador. Descubre las mejores opciones para ver el partido y seguir todas las emociones del momento.

La expectativa por ver a la Selección de Guatemala en la última ronda de eliminatoria está por los cielos, y ante la escasez de entradas para asistir al estadio Cementos Progreso, la afición podrá optarlo a verlo desde la comodidad de su casa. Aquí te contamos todos los detalles para poder disfrutar del partido en la televisión.

El Salvador es el primer rival de la Azul y Blanco, que se ubica en el grupo A junto a la favorita Panamá y Surinam. La eliminatoria se desarrollará con tres fechas dobles en septiembre, octubre y noviembre. El primer lugar del sector avanzará directo a la Copa del Mundo de United 2026, mientras que el segundo optará a uno de los dos boletos para el torneo de repechaje intercontinental.

El enfrentamiento contra los cheros, dirigidos por Hernán el "Bolillo" Gómez, será a partir de las 8:00 de la noche de este jueves, se podrá disfrutar por televisión a través de Tigo Sports (canal 6 o 706 en HD), además de tener la opción de streaming por la Aplicación o Web de Tigo Sports Guatemala.

¡Vivamos juntos las emociones del partido Guatemala - El Salvador! ⚽️



Este jueves 4 de septiembre en la Plaza de la Constitución tendremos pantallas gigantes para que disfrutes del partido. pic.twitter.com/B1qhancZrV — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) September 3, 2025

Además, el Gobierno instalará pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución, zona 1, para que la población pueda disfrutar de este trascendental duelo.

También se conoce ya la designación arbitral para el encuentro en la zona 6 capitalina. El juez central será Juan Gabriel Calderón, será asistido por Juan Carlos Mora y William Arrieta, y el cuarto árbitro Steven Madrigal, todos de nacionalidad costarricense.