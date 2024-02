Dos conductores peleaban la vía y uno de ellos reaccionó mal (video)

-

Dos conductores pelean por la vía en la zona 7 capitalina, pero uno de ellos reacciona mal.

A través de un video que circula en redes sociales, el conductor de una motocicleta grabó un incidente en medio del tránsito de la zona 7 capitalina.

Las imágenes dan cuenta que el piloto del vehículo de dos ruedas se conduce en su carril, cuando un vehículo intenta incorporarse.

Unos instantes después, otro carro intenta la misma maniobra, pero según el autor del video, no coloca el respectivo pidevías.

De inmediato, el motorista comienza a bocinar para que el automóvil lo vea, pero este se incorpora al carril izquierdo.

Reacciona mal

Ante lo ocurrido, el motorista circula entre carriles y le daña el retrovisor al vehículo con el que segundos antes peleó por la vía.

"Me incorporo al carril imaginario y adiós retrovisor. Si no le importa mi vida, a mi no me importa su chatarra", afirmó el motorista.

Estas son las imágenes de lo ocurrido: