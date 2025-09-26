Dos conductores se van a los golpes tras una colisión (video)

El hecho se registró la tarde de este 26 de septiembre en el bulevar El Frutal, en la zona 5 del municipio de Villa Nueva.
Dos conductores se enfrentaron a golpes en medio del tránsito vehicular en el bulevar El Frutal, en la zona 5 de Villa Nueva, tras una colisión.
Lo ocurrido quedó grabado en un video y muestra que ambos pilotos se propinaron golpes y quedaron en la cinta asfáltica de esa área.
Según Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Transito (PMT) de dicho municipio, los agentes trabajaban en la habilitación de los reversibles, cuando los vehículos chocaron.
Uno de los conductores se bajó y comenzó a insultar al otro, lo que provocó que se fueran a los golpes, generando más transito en la zona, debido a que obstaculizaban el paso hacia la capital y lo que iban hacía el sur bajaban la velocidad para ver la pelea.
En las imágenes se observa a ambos conductores tirados en la carretera en plena riña, donde uno de estos hombres se veía con sangre en el rostro.