Testigo habla sobre el incidente donde arrollaron a un motorista en la zona 9

El hombre presenció el hecho ya que se encontraba trabajando en el lugar.

Uno de los testigos habló con Soy502 y relató cómo fue que sucedieron los hechos en donde un adulto mayor arrolló con su vehículo a un motorista, la tarde del pasado jueves.

Michael Ramirez es un trabajador cercano al lugar donde se suscitaron los hechos e indicó que el semáforo estaba en rojo y solo estaban esperando a que cambiara a verde para avanzar.

Además, indicó que no se registró ningún percance previo que pudiera provocar el atropello del automovilista al motorista, agregó Ramirez.

También, dijo que en el lugar habían agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y que a su consideración no hicieron nada y solo se quedaron viendo.

Por último llegó la ambulancia a rescatar al motorista, ya que estaba bastante herido y entre varias personas fue auxiliado, narró.

"Conozco a varios fiscales"

Otro testigo comentó que el hombre que ocasionó el incidente, al ser rodeado por la PNC dijo: "yo tengo dinero y más se van a tardar en llevarme al bote, que en lo que voy a salir, porque yo conozco a varios fiscales".

"Lamentablemente son cosas que le pueden suceder a los que trabajamos en la calle, porque no sabemos cómo andan manejando las personas", finalizó la otra persona que estuvo en el lugar.

Los vehículos que se encontraban adelante también fueron afectados, ya que por el fuerte impacto colisionaron entre sí.

Vea el video: