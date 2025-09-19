Versión Impresa
Dos fallecidos y un herido al precipitarse picop a un río en ruta al pacífico

  • Por Soy502
19 de septiembre de 2025, 08:55
Vecinos del sector se unieron al cuerpo de socorro para el rescate de las víctimas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación. 

Un accidente se registró en el kilómetro 105 de la ruta al Pacífico, a inmediaciones del río Coyolate, cuando un vehículo cayó al fondo de un barranco, dejando como saldo dos personas fallecidas y una herida.

De acuerdo con Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar localizaron el vehículo completamente volcado en el fondo del barranco, con tres personas atrapadas en su interior y se utilizó equipo especial de rescate vehicular para liberar a las víctimas.

Tras el impacto, dos de los ocupantes ya no presentaban signos vitales al momento de ser extraídos, estos fueron identificadas como Elizabeth Yojcom Cuyuch, de 30 años, y David Och Coche Cumpar, de 16.

La tercera persona, identificada como Diego Armando Cumpar Cruz, de 33 años, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al IGSS de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde fue estabilizada. 

Cuerpos de socorro y vecinos apoyaron para extraer a las víctimas picop. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Posteriormente, fue referida al Hospital Nacional de Escuintla para recibir atención especializada.

Las causas del percance se encuentran en investigación, indicó la Policía Nacional Civil. 

