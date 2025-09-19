Dos fallecidos y un herido al precipitarse picop a un río en ruta al pacífico

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.
Un accidente se registró en el kilómetro 105 de la ruta al Pacífico, a inmediaciones del río Coyolate, cuando un vehículo cayó al fondo de un barranco, dejando como saldo dos personas fallecidas y una herida.
De acuerdo con Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar localizaron el vehículo completamente volcado en el fondo del barranco, con tres personas atrapadas en su interior y se utilizó equipo especial de rescate vehicular para liberar a las víctimas.
Tras el impacto, dos de los ocupantes ya no presentaban signos vitales al momento de ser extraídos, estos fueron identificadas como Elizabeth Yojcom Cuyuch, de 30 años, y David Och Coche Cumpar, de 16.
La tercera persona, identificada como Diego Armando Cumpar Cruz, de 33 años, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al IGSS de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde fue estabilizada.
Posteriormente, fue referida al Hospital Nacional de Escuintla para recibir atención especializada.
Las causas del percance se encuentran en investigación, indicó la Policía Nacional Civil.