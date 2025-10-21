Dos mujeres mueren y una bebé queda herida tras ataque armado en la zona 12

-

La progenitora de la menor también resultó herida tras el incidente.

OTRAS NOTICIAS: Envían a prisión a conductor que atropelló a motorista en zona 9

Un ataque armado se registró en la 12 avenida y 6a. calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina, la tarde de este martes 21 de octubre.

El hecho dejó el saldo de dos mujeres fallecidas, quienes fueron identificadas como: Joselyn Miranda, de 19 años, y Marisely Seiton, de 35.

Mientras que, los Bomberos Municipales trasladaron al Hospital Roosevelt a otra mujer de 40 años junto a su bebé de 11 meses, quienes resultaron heridas por proyectiles de bala en las piernas y en la espada, respectivamente.

La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó al lugar, donde acordonó el área. Investigadores indicaron que el atacante llegó en un vehículo de dos ruedas y se dirigió al grupo de personas que platicaban en la calle para accionar el arma de fuego contra ellas.

El cuerpo de bomberos mencionó que las dos mujeres fallecidas presentan heridas en el rostro. Los vecinos comentaron que era una familia que tiene aproximadamente dos años de alquilar en ese lugar.

Las dos mujeres fallecidas fueron identificadas como Joselyn Miranda y Marisely Seiton. (Foto: Bomberos Municipales)

Otro ataque armado

En horas de la mañana de este martes, se originó otro incidente armado en la 16 avenida y 11 calle, de la zona 12 capitalina.

Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 52 años que se conducía en un vehículo particular en dicho sector, esta persona presentaba leves heridas por fragmentos de vidrio en la mano izquierda.

Un hombre de 52 años resultó herido en otro incidente armado. (Foto: Bomberos Municipales)

*Con información de José Pos / colaborador.